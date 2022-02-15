Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2022?​​​​​​​

Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı Recep ayının 13, 14, 15. günü orucu hakkında detayları açıklandı. Bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2022? sorularının yanıtları...

EYYAMI BİYD ORUCU NEDİR?

Eyyâm-ı biyd aydınlık günler anlamına gelmektedir. Ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların ilki Recep ayındaki Eyyam-ı Biyz günlerinin 2022 yılı tarihleri şu şekilde:

Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ ORUCU FAZİLETLERİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

EYYAMI BİYZ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, 2 GÜN TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz (SAV); Ey Abdullah her gün oruç tutma. Ayda 3 gün oruç tutsan yeter. Hiç olmazsa Davud’un orucu gibi tut şeklinde nasihatler etti. Buna razı oldu ama ömrünün sonunda ‘Keşke Peygamberimizle pazarlık yapmasaydım da üç güne razı olsaydım.' dedi. Çünkü yaşlılıkta tutamayınca üzüldü. Her ayın bu üç gününü oruçlu geçirmek bir ay tutmaya bedeldir.

Ebû Zer’den (r.a) rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

“(Ey Ebû Zer!) Ayda üç gün oruç tutacağın zaman, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut.” (Tirmizî, Savm 54)

Peygamberimiz (SAV), Ramazan orucu farz olmadan önce “Eyyam-i biyz” günlerinde bu orucu tutmuş, Ramazan orucu farz olduktan sonra da Eyyam-ı Biyz günlerinde orucu terk etmemeye çalışmıştır. (Tirmizî)

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EYYAM-İ BİYZ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde yani "eyyam-i biyz" denilen ayın en parlak günlerinde nafile oruç tutmanın fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif vardır.

Nitekim Hz. Hafsa (ra) diyor ki:

"Dört şeyi Resûlüllah (asm) Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün orucu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından önce iki rek'at namaz..." (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)

Hadiste geçen günler, Hicri Takvime göre Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleridir. Sabah kılınan sünnet ise, sabah namazının sünnetidir.

Peygamber Efendimiz (asm), Ramazan orucu farz kılınmadan önce "eyyam-i biyz" günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizî, Savm, 54), "Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur." (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve "(Ramazan ayının dışında ) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut." (Suyuti, el-Camiu's-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir.