Eyyübiye Belediyesi 17 yeni parkın yapımını sürdürüyor

Yemyeşil Eyyübiye hedefi doğrultusunda çalışma yürüten Eyyübiye Belediyesi, Başkan Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde 17 yeni park yapımını başladı.

Eyyübiye Belediyesi, ilçe genelinde başladığı 17 yeni park yapımını sürdürüyor. Vatandaşların rahat koşullarda zaman geçirmeleri, çocukların oyun oynayabilecekleri yeni alanlar oluşturmayı hedefleyen ekipler, Selçuklu Mahallesinde 7 adet, Asya Mahallesinde 4 adet, 15 Temmuz mahallesinde 3 adet, Eyüpkent, Hacıbayram ve Yenice mahallerinde de 1'er adet olmak üzere ilçeye 17 yeni park kazandırıyor. Çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü ve birçoğunun bitme aşamasına getirildiği yeni yeşil alanlar için vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Mahalle Muhtarı Mehmet Veysi Aydoğdu,"Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a, belediye başkan yardımcılarına, birim müdürlerimize ve personellerine teşekkür ediyorum. Mahallemize yaptıkları hizmetlerden dolayı başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çalışmalardan çok memnunuz. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Yeni Kent Mahalle Muhtarı Fuat Balcı ise," Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemize yapmış oldukları park, kilitli parke taşı gibi çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet kuş ile Eyyübiye daha güzel olacağına eminiz" şeklinde konuştu.

Zaman geçirebilecekleri alanları olduğu için mutluluklarını dile getiren vatandaşlar da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA