Eyyübiye’de yeni park yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Asya Mahallesinde, 7 dönümden oluşan yeni park yapımına başladı.

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırma çalışmalarına başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla çalışmalara hızlı bir şekilde başlayan ekipler, Asya mahallesinde, 5 ayrı yerden oluşan ve 7 dönümlük alanı kapsayan devasa park alanında alt yapı çalışmalarına başladı. Yeni park alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve ekiplerden bilgi alan Kuş, çalışmaların hız kazanması talimatını verdi. İçerisinde Çocuk oyun grupları, oturma bankları ve spor kondisyon aletlerinin yer aldığı 5 ayrı yerde 7 dönümden oluşan parkın kısa süre içerisinde bölge halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yemyeşil Eyyübiye hedefi doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirten Kuş, "Seçim sürecinden hemen sonra kolları sıvayıp Eyyübiye mücavir alanları içerisinde çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda yeşil Eyyübiye hedefi doğrultusunda arkadaşlarımızı talimatlandırdık. Asya Mahallemizde de yeni park yapımı için çalışmalara da başladık. Bundan bir hafta önce arkadaşlarımıza talimat verdik. Asya mahallemizde park yapılması yönünde ve arkadaşlarımız hızlı bir şekilde park yapılması yönünde çalışmalarına başladılar. Asya Mahallemizde farklı noktalarda park yapım çalışmaları yapıyoruz. Mahallemizde yaşayan ablalarımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimiz ve çocuklarımız artık güzel nefes alıp vakit geçirebilecekleri alanlara kavuşacaklar. Bu çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde devam ettireceğiz. Seçimden önce vermiş olduğumuz bütün vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Bizim için yemyeşil bir Eyyübiye çok önemli. Yemyeşil bir Eyyübiye için Orman Bakanlığımız ve Bölge Müdürlüğümüz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Orman Bakanlığına balkı arazileri yeşillendirmemiz lazım. Eyyübiye inşallah görev süremizde yeşile doyacak, Eyyübiye Yemyeşil bir Eyyübiye olacak inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA