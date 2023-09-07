Eyyübiyeli kadınlar kurslarda değişim yaşıyor

Şanlıurfa'da kadınların çocuklarıyla birlikte faydalandığı Eyyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezleri, mesleki, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle yüzlerce ailenin yüzünü güldürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eyyübiyeli kadınlar kurslarda değişim yaşıyor

Şanlıurfa'da kadınların çocuklarıyla birlikte faydalandığı Eyyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezleri, mesleki, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle yüzlerce ailenin yüzünü güldürüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, ilçede yaşayan dezavantajlı kesimlerden olan kadınlara yönelik uygulamaları sayesinde faaliyetlerine devam eden Akabe, Yenice ve Şelale Kadın Destek Merkezlerinde, biçki dikiş, yöresel el sanatları, bilgisayar, birinci ve ikinci kademe okuma yazma, Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgiler gibi kurslar düzenleniyor.

Sosyal hayatlarına bir fark katan kadınlar, buralarda hem yeni arkadaşlıklar ediniyor hem de eğitim imkânı, psikolojik destek, sağlık ve aile planlaması gibi konularda bilgi sahibi oluyorlar. Anneleriyle birlikte kadın destek merkezine gelen çocukların ana sınıfında kaliteli zaman geçirmesi sayesinde, kurslara katılan kadınların gözü de arkada kalmıyor. Güvenli bir ortamda eğitim imkânının sunulduğu Eyyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezleri'ndeki mesleki kurslara katılan kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'nden sertifika alarak ekonomik hayata dahil olma ve istihdam fırsatlarına da kavuşuyor.

Şimdiye kadar yüzlerce kadın öğrendikleri meslekler çerçevesinde kendi evlerinde kurdukları küçük atölyelerle ekonomik hayata katılırken çeşitli desteklemelere başvurup kendi iş yerlerini açarak istihdam alanı da oluşturdu. Kadınlar arasında sosyal dayanışmayı teşvik eden faaliyetlerin de düzenlendiği kadın destek merkezleri, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, kültürel ve yaşanılan şehre dair farkındalıklarının artması, cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi çeşitli çalışmalarla faaliyetlerine devam ediyor.

Eyyübiyeli kadınlar kurslarda değişim yaşıyor

Eyyübiyeli kadınlar kurslarda değişim yaşıyor

Eyyübiyeli kadınlar kurslarda değişim yaşıyor

Eyyübiyeli kadınlar kurslarda değişim yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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