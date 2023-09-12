Eyyübiye’nin konut projesi Türkiye’ye örnek olacak

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın depreminden sonra revize edilerek, sismik izolatörlü sistemle inşasına başlanan Yeni Eyyübiye Paykent 1000 Konut Projesi, büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da bulunan Milletvekilleri Abdurrahim Dusak, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte yapımı devam eden Yeni Eyyübiye Paykent bin Konut proje sahasında incelemelerde bulundular. Türkiye'deki toplu yapılarda ilk kez uygulanan sismik izolatör yapı sistemi hakkında uzmanların yaptığı sunumu dinleyen milletvekilleri, projenin ayrıntıları hakkında bilgi aldılar. İnşaat alanında, maket üzerinde ve deprem simülasyonunu bizzat tecrübe ederek projeyi inceleyen milletvekilleri, Başkan Mehmet Kuş'u ve ekibini tebrik ettiler.

"Beş yılda 200 bin nüfusluk yeni Eyyübiye'yi inşa etmeyi planlıyoruz"

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Milletvekilleri Abdurrahim Dusak, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu'na yapımına başlanan sismik izolatörlü bin konut projesi hakkında bilgiler verdi. Yeni Eyyübiye'nin inşa edilmeye başladığı 200 dönümlük alanın güneyinde 1400 dönümlük rezerv yapı alanının da imarının hazır olduğunu belirten Başkan Mehmet Kuş, büyükşehir belediyesinin bölgede altyapı ve yol çalışmasını tamamlamasının ardından 4 bin konut projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

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Aynı bölgenin batısında Eyyübiye'ye 7000 dönümlük bir imar alanı daha kazandırdıklarını ifade eden Kuş, beş yıl gibi kısa bir vadede 200 bin nüfusluk yeni bir Eyyübiye'yi inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Seçildiği gün itibariyle, Eyyübiye'nin gecekonduyla anılması konusuna neşter vuracaklarını ifade ettiğini hatırlatan Kuş, "Eyyübiye'yi değiştirip, dönüştüreceğimize dair bir sözümüz vardı. Çok şükür, şu an itibariyle çok değerli vekillerimizle birlikte, yapımına başladığımız sismik izolatörlü 1000 konut projesinde incelemelerde bulunduk. Geçtiğimiz aylarda yaşamış olduğumuz deprem gerçeği vardı. Cenab-ı Mevlam böyle büyük afetleri inşallah bir daha bizlere göstermez. Lakin deprem gerçeğinden sonra konutlarımızın sismik izolatörlü olması kararını verdik. PAY Yapı şirketiyle ortak aldığımız kararla bunu uygulamaya karar verdik. Bu nedenle PAY Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Paydaş kardeşime şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Yapımına başlanan bin konut alanında sosyal donatılar, eğitim alanları, sağlık ve ticari alanların yer aldığını belirten Başkan Kuş, doğal sınırlar içerisinde 150 dönümlük mesire alanımız var. Kısmet olursa iki, iki buçuk yıl gibi bir sürede bin konutu hem Eyyübiye'ye hem de Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek, ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine şükranlarını iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)