Eyyup Rizvanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyyup Rizvanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eyyup Rizvanoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eyyup Rizvanoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eyyup Rizvanoglu 25 Nisan 2001 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eyyüp Rızvanoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eyyup Rizvanoglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eyyup Rizvanoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Eyyup Rizvanoglu'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eyyup Rizvanoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/e.rzvnoglu18/

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Eyyup Rizvanoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eyyup Rizvanoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Eyyup Rizvanoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eyyup Rizvanoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Şanlıurfaspor

6 Ekim 2020 yılında Şanlıurfa Alt

7 Eylül 2021 yılında Karaköprü Bld

Eyyup Rizvanoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eyyup Rizvanoglu şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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