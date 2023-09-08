Eyyüpnebi bölgesine estetik dokunuş

2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesinin Viranşehir Eyyüp Nebi Mahallesinde başlattığı çevre düzenleme çalışmalarıyla bölge estetik bir görünüme kavuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnanç Turizminin önemli merkezlerinden biri olan "Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber'in kabrinin bulunduğu ve adını taşıyan Viranşehir ilçesindeki Eyüp Nebi Beldesini ihya çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cami, konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu büyük bir külliye projesini tamamlayarak ziyaretçilerin ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri adına titiz bir çalışma yürüttü.

Yeşil alan oranını artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi dinlenme alanları, kamelyalar ve modern mimariyle bölgeyi adeta yeniden dizayn ederek vatandaşların hizmetine sundu.

Bölgedeki en önemli unsur olan konaklama ihtiyacını karşılamak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül girişimleri ile TOKİ Genel Müdürlüğünden 86 bağımsız konut devralınarak gelen misafirler için Sabır Evlerine dönüştürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)