Ezan ve Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması Kırklareli Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulunda, il genelindeki tüm İmam Hatip Ortaokullarını kapsayan "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ve Genç Bilaller (Ezan Okuma Yarışması) İmam Hatip Okulları Arası İl Yarışması" düzenlendi.

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