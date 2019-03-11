"Ezana saygısızlığa" tepkiler

BURSA (AA) - Bursa, Kütahya, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'deki diyanet sendikalarının temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla İstanbul Taksim'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla yaptıkları saygısızlığa tepki gösterdi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şubesi Başkanı Hilmi Şanlı, yaptığı açıklamada, vatanın, bütün kutsal değerlerin toplandığı yer olduğunu belirtti.

Şanlı, "Vatan olmadan millet, millet olmadan da devlet olmaz. Bir milletin varlığı, vatanın varlığına, aynı zamanda hür ve bağımsız olmasına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün büyük bir mücadele halinde olduğuna işaret eden Şanlı, şunları kaydetti:

"Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken hainlerle tarihi bir hesaplaşma içindedir. Duamız, yurt içinde ve yurt dışında cihat eden Mehmetçiklerimizi Allah her türlü tehlikelerden, felaketlerden ve musibetlerden muhafaza etsin. Vatan sevgimizi hiç eksiltmesin, birlik ve beraberliğimizi sonsuza kadar var eylesin. Ezan dinmez, bayrak inmez. Ezan istiklaldir, vatan namustur. Türk İslam yurdu hiç ezansız olur mu? Ezana dil uzatanları kınıyoruz."

- Kütahya

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ezan sesinin protesto edilmesini, tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Olayı sonuna kadar takip edeceklerini dile getiren Kocaçoban, "Ezanın ıslıklarla protesto edilmesi, Müslüman bir ülkede kabul edilemez." dedi.

- Yalova

Diyanet-Sen Yalova İl Başkanı Şuayip Akgün, Memur-Sen şube binasında düzenlediği basın toplantısında, ezan sesi üzerinden gösterilen tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu söyledi.

Akgün, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler, büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından derhal özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." diye konuştu.

- Çanakkale

Memur-Sen İl Başkanı Suat Özen de Müftülük önündeki açıklamasında, ezan sesini protesto etme cüretini göstermenin, ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Özen, "Ezanının okunmasını ıslıklarıyla protesto edenler, Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmıştır." ifadesini kullandı.

- Balıkesir

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Yeşilli Cami önünde toplanan Diyanet-Sen Balıkesir Şubesi üyeleri ve vatandaşlar, Taksim'de yaşanan olayı protesto etti.

Sendika adına açıklama yapan Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa, ezana tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kaynak: AA