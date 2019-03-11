Ezana saygısızlığa tepkiler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Diyanet-Sen İl Temsilcilisi Adem Yaryıkan, 8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla yaptıkları saygısızlığa tepki gösterdi.

Yaryıkan, sendikasının il binasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu ve ezana yapılan bu saygısızlığın kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

Bu hareketi yapanlara karşı adli soruşturma açılması için başvuruda bulunacaklarını ifade eden Yaryıkan, "Ezan sesi üzerinde yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etmek için bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır."diye konuştu.









Kaynak: AA