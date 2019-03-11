Ezana yapılan saygısızlığa tepki gösterildi

Taksim'de ezana karşı yapılan saygısızlığa tepki gösteren Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, bazı STK temsilcileri ve çok satıda vatandaş katıldı.

Basın açıklaması öncesi Demokrasi Parkında Kuran Kursu Hocalarından Hüseyin Kandemir tarafından ezan okundu. Okunan ezan sonrasında Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atıldığını belirtti.

Başkan Çil, "Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden-inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 Bin üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA