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Ezel Akay filmi olan " 9 Kere Leyla" Netflix'te

Yönetmen koltuğunda Ezel Akay'ın yer aldığı "9 Kere Leyla" filmi 4 Aralık 2020'de Netflix'e geliyor. Filmin başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Fırat Tanış, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy yer alıyor.

Ezel Akay filmi olan " 9 Kere Leyla" Netflix'te

Ezel Akay imzasını taşıyan bir orijinal Netflix filminin "9 Kere Leyla" nın  başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış and Alican Yücesoy gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Türk yapımı komedi filmi olan film konusu bir aşk üçgenini konu olarak ele almakta. Filmin konusu; Bir evlilik, iki aşk, üç bela, Dokuz Kere Leyla… Adem (Haluk Bilginer), güzeller güzeli metresi Nergis (Elçin Sangu) için Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bitirmeye karar verir. Ancak Leyla’dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansızdır. Diğer yandan bu duruma bir çözüm bulamazsa, yasak aşkı Nergis, çok yakında parmaklarının arasından kayıp gidecektir. Üstelik Adem tüm bu aşk trafiğinin arasında kendisine ait antika el yazmasının peşinde olan Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve kıskanç avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile de uğraşmak zorundadır.

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"9 Kere Leyla" filmi, 4 Aralık 2020 tarihinde yalnızca Netflix'te yayınlanacak.



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