Ezel Akay kimdir? Türk sinemasının en renkli yönetmenlerinden olan Ezel Akay yine çok konuşulacak bir yapımı Netflix ekranlarında izleyicinin beğenisine sunuyor. Başarılı yönetmen Ezel Akay'ın filmleri kadar hayatı da merakla araştırılıyor. Peki Ezel Akay kimdir? Ezel Akay yeni filmi | Kaç yaşında? Sevgilisi kim? Ezel Akay filmleri tüm detayları ile haberimizde...

EZEL AKAY KİMDİR?

Ezel Akay (d. 20 Ocak 1961, İnegöl), Türk yönetmen.

1961 yılında İnegöl'de dünyaya gelen Ezel Akay, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Amerika’da Villanova Üniversitesi’nde tiyatro öğrenimi gördü.

İFR’nin kurucu ortağı olarak film prodüksiyonu sektörüne girmeden önce reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu, yapım asistanlığı ve amirliği yaptı. İFR’nin kuruluşundan bu yana, aralarında son on yılın unutulmazlarından “İş Bankası-Sağduyu”, “İş Bankası-Atatürk”, “Telsim-Çıldıran Müdür” filmlerinin ve son dönemde de “Kredi Kart-Migros”, “Mio-Türkiye’ye Doğan Temizlik Güneşi”, “Pimapen” ve “Microsoft-Korsan Yazılım” gibi son dönem filmlerinin de yer aldığı 1000’den fazla reklam filmine yönetmen olarak imza attı.

1996 yılında Derviş Zaim ile “Tabutta Rövaşata” filminin yapımcılığını üstlendi. Film yurt içi ve yurt dışı birçok festivalde ödül kazanırken uluslararası alanda en çok ödül alan yerli film unvanını elde etti. Daha sonra genel yapım sorumlusu olduğu ve yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu’nun yaptığı “Güneşe Yolculuk” filmi Berlin Film Festivali de dahil yerel ve uluslararası birçok festivalde ödül kazandı. 2001 yılında yapımı gerçekleştirilen ve yönetmenliğini Semir Aslanyürek’in üstlendiği, başrollerini Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz ve Aykut Oray‘ın paylaştığı “Şellale” filminin de yapımcılarından olan Ezel Akay, 2004 yılında yapımı tamamlanan Ahmet Uluçay’ın yönettiği, yurt içi ve yurt dışı festivallerde birçok ödül kazanan “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” adlı sinema filminin de genel yapım sorumluluğunu üstlendi.

Ezel Akay, 2004 yılında başrollerini Haluk Bilginer, Özcan Deniz ve Demet Akbağ’ın paylaştıkları, Levent Kazak'ın senaryosunu yazdığı, “Neredesin Firuze” filmiyle de yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı sinema filmine imzasını attı.

En son olarak 2006 yılında vizyona giren, yine Levent Kazak'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk'ün paylaştıkları "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminin yönetmenliğini yaptı.

20 Kasım 2009 tarihinde vizyona girecek olan son filmi 7 Kocalı Hürmüz'ün çekimlerini bitirdi.

Galip Derviş adlı dizide Hamdi "Fil Hamdi" Dönmez karakterini canlandırdı.

2007 yılında Haldun Çubukçu ile birlikte Yargu isimli tarihi kurgu romanı yazdı. Ezel Akay tarafından Anadolu Ortaçağı üçlemesi olarak tasarlanan kitap Selçuklular ile Moğollar arasındaki güç mücadelesini anlatmaktadır.

Ezel Akay halen, kurucu ortak sıfatıyla İFR A.Ş. bünyesinde yönetmenlik ve yapımcılık yaparak kariyerini sürdürmektedir.

Ödülleri :

2006 – 13.Adana Altın Koza Film Şenliği – En İyi Senaryo, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2006 – 13.Adana Altın Koza Film Şenliği – En İyi Yönetmen Ödülü, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2012 – F Tipi Film (Sinema Filmi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Sinema Filmi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Sinema Filmi)

2003 – Neredesin Firuze (Sinema Filmi)

Senaryo :

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2007 – Adem’in Trenleri (Yönetici Yapımcı) (Sinema Filmi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Sinema Filmi)

2003 – Neredesin Firuze (Yönetici Yapımcı) (Sinema Filmi)

2002 – Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Yönetici Yapımcı) (Sinema Filmi)

2001 – Şellale (Sinema Filmi)

1998 – Güneşe Yolculuk (Sinema Filmi)

1996 – Tabutta Rövaşata (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2014 – Rimolar ve Zimolar Kasabada Barış (seslendirme) (Sinema Filmi)

2013 – Galip Derviş (Hamdi Dönmez) (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2012 – F Tipi Film (Sinema Filmi)

2011 – Toprağın Çocukları (Hakim) (Sinema Filmi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Redif Çavuşu Mehmet Ali) (Sinema Filmi)

2008 – Kötüler Konağı (Recep Akyüz Amirim) (TV Filmi)

2007 – Sözün Bittiği Yer (Doktor) (Sinema Filmi)

2007 – Hicran Sokağı (Niyazi) (Sinema Filmi)

2007 – Adem’in Trenleri (Tilki Hasan) (Sinema Filmi)

2006 – Eve Giden Yol 1914 (Kel Ömer) (Sinema Filmi)

2005 – The Net 2.0 (Sinema Filmi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü(Eşrefoğlu Süleyman Bey) (Sinema Filmi)

2004 – Hırsız Var! (Ahçıbaşı) (Sinema Filmi)

2001 – Şellale (Kasap Callud) (Sinema Filmi)

2001 – Yeşil Işık (Sinema Filmi)

2000 – Filler ve Çimen (CIA Ajanı) (Sinema Filmi)

Yapım Ekibi :

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Proje Tasarım) (TV Dizisi)

Yönetmen Ekibi :

2007 – Adem’in Trenleri (2. Yönetmen) (Sinema Filmi)