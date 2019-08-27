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  3. Ezel dizisinin Ömer'ini görenler gözlerine inanamadı

Ezel dizisinin Ömer'ini görenler gözlerine inanamadı

Atv ekranlarında bir dönem büyük bir hayranlıkla izlenen ve günümüzde hala espirisi dönen Ezel dizisinin yakışıklı Ömer'i görenleri hayrete düşürdü

Ezel dizisinin Ömer'ini görenler gözlerine inanamadı 119