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  3. Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! İrfan Can'ın tercihi belli oldu!

Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! İrfan Can'ın tercihi belli oldu!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler bu kez İrfan Can Kahveci transferinde yarışıyor.

Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! İrfan Can'ın tercihi belli oldu!

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin sona ermesine 10 günden az bir süre kalmışken transfer rüzgarı esmeye devam ediyor. Şubat ayının ilk günü sona erecek olan ara transfer döneminde, milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi. 

Fatih Terim'in özellikle istediğini belirtmesinin ardından Medipol Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, takas ve taksitli ödeme yöntemleriyle Başakşehir'in kapısını çalmıştı. İki kulüp arasında transfer çalışmaları devam ederken, son olarak Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu kez de İrfan Can Kahveci'ye talip oldu. 

Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! İrfan Can'ın tercihi belli oldu!

İRFAN CAN'IN TERCİHİ BELLİ OLDU

Asist Analiz'in haberine göre, Başakşehir ile hafta içi oynanacak olan Süper Kupa maçının ardından görüşmek için söz kesen Fenerbahçe, Başakşehir yönetimine teklifini sunacak. Ancak İrfan Can Kahveci, kulüp yönetimine Galatasaray'a transfer olmak istediğini bir kez daha yineledi. 

Transferdeki son düğümler hafta içi yapılacak görüşmelerin sonucunda çözülecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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