Ezel'in Eyşan'ıyken şimdi Sadakatsiz'in Asya'sı olarak gönüllere taht kuran Cansu Dere'nin aşkta yüzü güldü! Kalbini Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson'a mı kaptırdı?
Ezel'in Eyşan'ıyken şimdi Sadakatsiz'in Asya'sı olarak gönüllere taht kuran Cansu Dere'nin aşkta yüzü güldü! Kalbini Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson'a mı kaptırdı?
Ezel dizisinde Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan şu an ise Sadakatsiz'de Asya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cansu Dere'nin Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı iddia edildi.