Ezel'in Eyşan'ıyken şimdi Sadakatsiz'in Asya'sı olarak gönüllere taht kuran Cansu Dere'nin aşkta yüzü güldü! Kalbini Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson'a mı kaptırdı? Ezel dizisinde Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan şu an ise Sadakatsiz'de Asya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cansu Dere'nin Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı iddia edildi.

1 5 Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı Ezel dizisindeki Eyşan karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Cansu Dere, şimdilerde Kanal D ekranlarında Caner Cindoruk ile birlikte Sadakatsiz dizisinde başrolü paylaşıyor.