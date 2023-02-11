Ezequiel Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Aguirre 10 Ocak 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,55 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Lucas Aguirre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Aguirre Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Aguirre'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2013 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2014 yılında River Plate U20

1 Temmuz 2014 yılında Def. Belgrano

12 Ocak 2015 yılında River Plate U20

28 Ocak 2015 yılında Def. Belgrano

9 Şubat 2021 yılında CD Olimpia

1 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

9 Haziran 2022 yılında Def. Belgrano

Ezequiel Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Aguirre şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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