Ezequiel Almiron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Almiron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Almiron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Almiron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Almiron 20 Ağu 2002 tarihinde Temperley şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Ezequiel Martín Almirón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Almiron Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Almiron, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Almiron'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Almiron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Almiron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Almiron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Almiron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2023 yılında CD Maipú

Ezequiel Almiron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Almiron şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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