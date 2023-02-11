Ezequiel Bacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Bacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Bacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Bacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Bacher 26 Nisan 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Adrián Bacher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Bacher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Bacher, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Bacher'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Bacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Bacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Bacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Bacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Italiano

1 Temmuz 2021 yılında Tristan Suarez

Ezequiel Bacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Bacher şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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