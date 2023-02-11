Ezequiel Bonacorso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Bonacorso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Bonacorso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Bonacorso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Bonacorso 9 Ağu 1993 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahir Ezequiel Bonacorso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Bonacorso Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BallSportMarke yapmaktadır. Ezequiel Bonacorso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Bonacorso'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Bonacorso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Bonacorso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Bonacorso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Bonacorso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Godoy Cruz

7 Ağu 2017 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2018 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

4 Ekim 2020 yılında CD Maipú

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Ezequiel Bonacorso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Bonacorso şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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