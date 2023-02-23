Ezequiel Bonifacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Bonifacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Bonifacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Bonifacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Bonifacio 9 Mayıs 1994 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Ezequiel Augusto Bonifacio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Bonifacio Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Ezequiel Bonifacio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Bonifacio'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Bonifacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Bonifacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Bonifacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Bonifacio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Tigre U20

1 Temmuz 2011 yılında Gimnasia U20

1 Ocak 2014 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2015 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2019 yılında CA Unión

30 Ekim 2020 yılında Huracán

26 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Podbeskidzie

Ezequiel Bonifacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Bonifacio şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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