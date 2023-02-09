Ezequiel Centurion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Centurion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Centurion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Centurion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Centurion 20 Mayıs 1997 tarihinde Cipolletti şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Centurion Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Centurion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Centurion'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Centurion Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ezecenturion/

Ezequiel Centurion Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Centurion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Centurion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Centurion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında River Plate II

10 Şubat 2021 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2021 yılında River Plate II

1 Ocak 2022 yılında River Plate

Ezequiel Centurion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Centurion şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Ezequiel Centurion Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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