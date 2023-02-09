Ezequiel Cerutti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Cerutti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ezequiel Cerutti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ezequiel Cerutti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ezequiel Cerutti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Cerutti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ezequiel Cerutti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Cerutti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Cerutti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Cerutti 17 Ocak 1992 tarihinde Junín şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Osvaldo Cerutti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Cerutti Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Celoria yapmaktadır. Ezequiel Cerutti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Cerutti'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Cerutti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ezecerutti/

Ezequiel Ceruttiboyu ve yaşı kaç

Ezequiel Cerutti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Cerutti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ezequiel Cerutti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Cerutti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2013 yılında Olimpo

30 Temmuz 2014 yılında Estudiantes

21 Ocak 2016 yılında San Lorenzo

30 Ocak 2018 yılında Al-Hilal SFC

25 Temmuz 2018 yılında Independiente

30 Haziran 2019 yılında Al-Hilal SFC

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo

8 Ekim 2020 yılında Coritiba FC

30 Haziran 2021 yılında San Lorenzo

Ezequiel Cerutti kimdir

Ezequiel Cerutti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Cerutti şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Ezequiel Cerutti nereli

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