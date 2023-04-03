Ezequiel Forclaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Forclaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Forclaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Forclaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Forclaz 3 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Forclaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Forclaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Forclaz'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Forclaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Forclaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Forclaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Forclaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Tigre II

Ezequiel Forclaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Forclaz şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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