Ezequiel Gallegos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Gallegos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Gallegos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Gallegos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Gallegos 16 Nisan 1991 tarihinde San Justo (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Adrián Gallegos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Gallegos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Futbol yapmaktadır. Ezequiel Gallegos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Gallegos'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Gallegos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Gallegos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Gallegos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Gallegos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Huracán

1 Şubat 2016 yılında Almagro

30 Haziran 2017 yılında Huracán

25 Temmuz 2017 yılında Platense

1 Temmuz 2019 yılında Gimnasia (J)

9 Eylül 2020 yılında Almopos

20 Ocak 2022 yılında CA Temperley

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Ezequiel Gallegos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Gallegos şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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