Ezequiel Gelves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Gelves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Gelves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Gelves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Gelves 28 Ekim 1999 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ezequiel Joel Gelves Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Gelves Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A2SPORTSMANAGEMENT S.A.S yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Gelves'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Gelves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Gelves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Gelves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Gelves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2020 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2022 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2022 yılında Bogotá FC

3 Ocak 2023 yılında Técnico U.

Ezequiel Gelves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Gelves şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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