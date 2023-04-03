Ezequiel Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Godoy 9 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Godoy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Ezequiel Godoy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 1 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Godoy'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Mart 2020 yılında San Lorenzo II

Ezequiel Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Godoy şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ezequiel Godoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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