Ezequiel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Gonzalez 11 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Nicolás González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Gonzalez'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Belgrano

5 Ocak 2022 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2022 yılında Belgrano

1 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2023 yılında Belgrano

Ezequiel Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Gonzalez şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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