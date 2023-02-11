Ezequiel Ham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Ham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Ham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Ham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Ham 10 Mart 1994 tarihinde Capital Federal şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alessio Ezequiel Naim Ham şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Ham Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ezequiel Ham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Ham'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Ham Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Ham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Ham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Ham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2015 yılında Argentinos Jrs.

1 Şubat 2018 yılında FC Gifu

31 Aralık 2018 yılında Argentinos Jrs.

6 Şubat 2020 yılında Santamarin

30 Haziran 2020 yılında Argentinos Jrs.

20 Ekim 2020 yılında Olimpo

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Ezequiel Ham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Ham şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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