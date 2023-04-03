Ezequiel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Herrera 22 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Herrera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Herrera'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ezequiel Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında San Lorenzo II

Ezequiel Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Herrera şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.