Ezequiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel 22 Şubat 1993 tarihinde Treze de Maio şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Jacinto de Biasi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Ezequiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ezequieldebiasi/

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Ezequiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ezequiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında Braga B

30 Haziran 2013 yılında Criciúma EC

16 Temmuz 2014 yılında Oeste FC-SP

31 Aralık 2014 yılında Criciúma EC

15 Temmuz 2016 yılında Cruzeiro

4 Ocak 2019 yılında Fluminense

26 Nisan 2019 yılında EC Bahia

31 Aralık 2019 yılında Fluminense

21 Şubat 2020 yılında Chapecoense

24 Ocak 2022 yılında Sport Recife

7 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Ezequiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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