Ezequiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel 9 Mart 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ezequiel Santos da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Ezequiel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 11 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ezequiel'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 1 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ezequi_s/

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Ezequiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Ezequiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Botafogo

2 Ocak 2019 yılında Sport Recife

3 Eylül 2019 yılında Botafogo

5 Eylül 2019 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2019 yılında Botafogo

11 Ocak 2020 yılında Sanf. Hiroshima

Ezequiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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