Ezequiel Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Munoz 8 Ekim 1990 tarihinde Pergamino şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Matías Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Munoz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FC3 Sports yapmaktadır. Ezequiel Munoz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Munoz'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Munoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EzequielMunoz

http://www.instagram.com/eze_munoz24/

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Ezequiel Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ezequiel Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Boca Juniors

5 Ağu 2010 yılında Palermo

2 Şubat 2015 yılında Sampdoria

30 Haziran 2015 yılında Palermo

18 Temmuz 2015 yılında Genoa

8 Ağu 2017 yılında CD Leganés

1 Temmuz 2019 yılında Lanús

25 Eylül 2020 yılında Independiente

14 Ocak 2022 yılında Estudiantes

Ezequiel Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Munoz şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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