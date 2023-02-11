Ezequiel Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Navarro 6 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Ezequiel Navarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Navarro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Navarro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Navarro'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Huracán II

1 Haziran 2022 yılında CA Temperley

31 Aralık 2023 yılında Huracán II

Ezequiel Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Navarro şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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