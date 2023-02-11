Ezequiel Naya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Naya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Naya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Naya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Naya 4 Ağu 2001 tarihinde Chacabuco şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Naya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Naya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Naya'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Naya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Naya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Naya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Naya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Estudiantes II

26 Şubat 2022 yılında Melipilla

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes II

Ezequiel Naya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Naya şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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