Ezequiel Parnisiari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Parnisiari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Parnisiari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Parnisiari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Parnisiari 1 Haziran 1990 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Jonathan Óscar Parnisari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Parnisiari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Parnisiari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Parnisiari'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Parnisiari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Parnisiari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ezequiel Parnisiari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Parnisiari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2011 yılında Olimpo

15 Temmuz 2013 yılında Dep. Anzoátegui

30 Haziran 2014 yılında Olimpo

16 Temmuz 2017 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2018 yılında Agropecuario

10 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Ezequiel Parnisiari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Parnisiari şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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