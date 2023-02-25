Ezequiel Piovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Piovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ezequiel Piovi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ezequiel Piovi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ezequiel Piovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Piovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ezequiel Piovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Piovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Piovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Piovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Piovi 20 Ağustos 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Ezequiel Piovi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Piovi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Ezequiel Piovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Piovi'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Piovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ezequiel Piovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ezequiel Piovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Piovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Fénix de Pilar

1 Temmuz 2016 yılında Almagro

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2020 yılında Almagro

23 Temmuz 2020 yılında LDU Quito

22 Temmuz 2021 yılında Almagro

29 Temmuz 2021 yılında LDU Quito

Ezequiel Piovi kimdir

Ezequiel Piovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Piovi şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Ezequiel Piovi nereli

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