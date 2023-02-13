Ezequiel Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ezequiel Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ezequiel Ponce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ezequiel Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ezequiel Ponce

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Ponce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Ponce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Ponce 29 Mart 1997 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Ponce Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Ponce Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ezequiel Ponce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Ponce'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Ponce Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ponceze9/

Ezequiel Ponceboyu ve yaşı kaç

Ezequiel Ponce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Ponce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ezequiel Ponce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Ponce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Newell's

31 Ağu 2015 yılında Roma

5 Ağu 2016 yılında Granada

30 Haziran 2017 yılında Roma

10 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille

30 Haziran 2018 yılında Roma

19 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

30 Haziran 2019 yılında Roma

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Moskova

31 Ocak 2022 yılında Elche CF

30 Haziran 2022 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Elche CF

Ezequiel Ponce kimdir

Ezequiel Ponce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Ponce şuan Elche CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rosario Sur (2003-2005), Newell's Old Boys (2005-2013)

Ezequiel Ponce Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U23 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ezequiel Ponce nereli

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