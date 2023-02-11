Ezequiel Rescaldani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Rescaldani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ezequiel Rescaldani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ezequiel Rescaldani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ezequiel Rescaldani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Rescaldani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ezequiel Rescaldani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Rescaldani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Rescaldani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Rescaldani 11 Haziran 1992 tarihinde Leones şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Édison Rescaldani şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Rescaldani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Rescaldani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Rescaldani'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Rescaldaniboyu ve yaşı kaç

Ezequiel Rescaldani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Rescaldani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ezequiel Rescaldani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Rescaldani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vélez Sarsfield

1 Mart 2012 yılında Quilmes

30 Haziran 2012 yılında Vélez Sarsfield

31 Ocak 2014 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2015 yılında Puebla FC

17 Ocak 2016 yılında Málaga CF

18 Ocak 2016 yılında Quilmes

30 Haziran 2016 yılında Málaga CF

4 Temmuz 2016 yılında Atl. Nacional

21 Şubat 2017 yılında CA Talleres

30 Haziran 2017 yılında Atl. Nacional

31 Temmuz 2017 yılında SD Huesca

30 Haziran 2018 yılında Atl. Nacional

28 Temmuz 2018 yılında Patronato

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Sarandí

21 Ekim 2020 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2022 yılında Wanderers

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Ezequiel Rescaldani kimdir

Ezequiel Rescaldani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Rescaldani şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Sarmiento (Leones)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ezequiel Rescaldani nereli

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