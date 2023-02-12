Ezequiel Riera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Riera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Riera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Riera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Riera 2 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ezequiel Andrés Riera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Riera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Riera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Riera'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Riera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Riera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ezequiel Riera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Riera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Huracan

1 Ocak 2016 yılında Ferro (GP)

1 Ocak 2017 yılında GyE Mendoza

1 Temmuz 2017 yılında CA Alvarado

1 Temmuz 2018 yılında GyT (Salta)

1 Ocak 2020 yılında CD Maipú

1 Ocak 2021 yılında CADU (Zarate)

Ezequiel Riera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Riera şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.