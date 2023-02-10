Ezequiel Schelotto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Schelotto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ezequiel Schelotto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ezequiel Schelotto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ezequiel Schelotto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezequiel Schelotto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ezequiel Schelotto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezequiel Schelotto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ezequiel Schelotto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ezequiel Schelotto 23 Mayıs 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İtalya,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ezequiel Schelotto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ezequiel Schelotto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ezequiel Schelotto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ezequiel Schelotto'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ezequiel Schelotto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GalgoSchelotto

http://www.instagram.com/officialgalgo/

Ezequiel Schelottoboyu ve yaşı kaç

Ezequiel Schelotto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ezequiel Schelotto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ezequiel Schelotto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ezequiel Schelotto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Banfield

1 Temmuz 2008 yılında Cesena

1 Haziran 2010 yılında Atalanta

1 Temmuz 2010 yılında Cesena

24 Ocak 2011 yılında Atalanta

25 Ocak 2011 yılında Catania

30 Haziran 2011 yılında Atalanta

31 Ocak 2013 yılında Inter

29 Ağu 2013 yılında Sassuolo

20 Ocak 2014 yılında Inter

21 Ocak 2014 yılında Parma

30 Haziran 2014 yılında Inter

26 Ağu 2014 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2015 yılında Inter

31 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

20 Kasım 2015 yılında Sporting CP

31 Ağu 2017 yılında Brighton

28 Ocak 2019 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2019 yılında Brighton

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2021 yılında Racing Club

4 Ağu 2022 yılında Aldosivi

Ezequiel Schelotto kimdir

Ezequiel Schelotto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ezequiel Schelotto şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Velez Sarsfield (1995-2003)

Ezequiel Schelotto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Ezequiel Schelotto nereli

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