2020 yılının Mart ayından beri birlikte olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'in ilişkiler hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Biz de haberimizde Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin neden ayrıldı? sorularının yanıtına yer verdik...

EZGİ EYÜBOĞLU - OĞULCAN ENGİ AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz sene mart ayında aşk yaşamaya başladılar. Birliktelikleri dolu dizgin ilerlerken ünlü çift hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin sorduğu evlilik sorularına "Yok yok hayır şu anda öyle bir şey..." yanıtını veren Ezgi Eyüboğlu bu kez yaptığı hamleyle ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Ezgi Eyüboğlu'nun Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile olan bütün fotoğraflarını kaldırması çiftin ilişkilerinin bittiği dedikodularını ortaya çıkardı.

EZGİ EYÜBOĞLU İLE OĞULCAN ENGİN NEDEN AYRILDI?

Ayrılık iddiası 33 yaşındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından 30 yaşındaki sevgilisi Oğulcan Engin ile çekildiği bütün fotoğraflarını silmesi üzerine çıktı.

Ünlü çiftten henüz bir açıklama gelmediği için ayrılığın nedeni bilinmemektedir.

Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında hala Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması akılları karıştırdı.