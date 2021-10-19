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Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi kimdir? Kerim Çarmıklı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son olarak Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'nun Kerim Çarmıklı ile yeni bir ilişkiye başladığı konuşuluyor. Peki Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi kimdir? Kerim Çarmıklı kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi kimdir? Kerim Çarmıklı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilen Kerim Çarmıklı merak konusu oldu. Eyüboğlu geçtiğimiz temmuz ayında bir süredir birlikte olduğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den ayrılmıştı. Oğulcan Engin'in ismi şu sıralar Miray Daner'le anılırken Eyüboğlu'nun ise Kerim Çarmıklı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bunun üzerine Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi kimdir? Kerim Çarmıklı kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilmeye başladı. İşte detaylar...

EZGİ EYÜBOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR? KERİM ÇARMIKLI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

33 yaşındaki güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğlu olan Kerim Çarmıklı, iç mimardır. 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile nikah masasına oturan Çarmıklı, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı.

İkilinin bir mekanda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Ezgi Eyüboğlu'nun aşk iddialarına ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

Ezgi Eyüboğlu'nun sevgilisi kimdir? Kerim Çarmıklı kimdir, nereli, kaç yaşında?

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