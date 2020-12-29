Ezgi Eyüpoğlu ve Oğulcan Engin'den güzel haber!

Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de bulan Ezgi Eyüpoğlu'nun mutluluktan ayakları yere basmıyor.

Bir süredir aşk yaşayan ünlü çift geçtiğimiz günlerde Acarkent'te kirası 20 bin TL olan bir ev kiraladı.

Kendi aralarında evlerinin kirasını yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşan çiftin evlilik içinde geri sayıma başladığı iddia edildi.

Ezgi Eyüboğlu, oyuncu eski eşi Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin İkilisinin aşkı, birlikte katıldıkları 'Bayi Toplantısı' filminin galasında ortaya çıkmıştı.