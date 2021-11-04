Ezgi Mola hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterdi! "Biz de aptal değiliz"

TRT 1 ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola, kendisi hakkında ortaya atılan bacağının asansörün kapısında kaldığı ve hastanelik olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

"BACAĞI KOPTU" DEDİLER

Ortaya atılan iddialara göre Mola arkadaşlarıyla kahve içmek için dışarı çıkmış, döndüğünde ise bacağı asansörde kalmıştı. Haber Mola’nın bacağının koptuğu başlığıyla verilince oyuncunun sevenleri şoke oldu.

Haberi görünce sinirlenerek açıklama yapan Mola şunları söyledi:

“Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah Hep birlikte…”