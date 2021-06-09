Ezgi Mola ve Merve Dizdar yorgunluklarını o kişinin omzunda giderdi! Masumlar apartmanı sezon finalinden sonra yayınladılar

Pazartesi akşamı 37. bölümüyle ekrana ara veren Masumlar Aparmanı izleyen herkesi duygulandırırken dizide başrol oynayan iki isimden bir paylaşım geldi.

İzleyicinin her bölümü kaçırmadan izlediği dizi Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinin hemen ardından dizinin Safiye'si ve Gülben'inden gelen paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

BİRKAN SOKULLU DAYANAK OLDU!

Ezgi Mola ve Merve Dizdar sosyal medya hesaplarından rol arkadaşları Birkan Sokullu'nun omuzuna yaslandıkları fotoğrafı paylaşarak duygusal not düştü.

Ezgi Mola Lübnanlı yazar Halil Cibran’ın Ermiş adlı kitabından bir şiirini yazarak fotoğrafı paylaşırken Merve Dizdar ise "Sizi çok seviyorum" notunu düşerek herkese teşekkür etti.

DUYGUSAL VEDA

Masumlar Apartmanı sezon finali bölümünde Han'a geri dönmeye karar veren İnci, kullandığı araçla kaza yaparak Han'ın kollarında hayatını kaybetti. Dizinin final sahnesinde ise İnci'nin ölümünün ardından Han akıl hastanesine kaldırıldı.

Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı. Dizinin sezon finali yapmasının hemen ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabından "Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci’nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu." açıklamasını yaptı.