Ezgi Mola ve Sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan sevindiren haber!

Güzel oyuncu Ezgi Mola aradığı aşkı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı'da buldu. Gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan çiftin kısa süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıktı. Karantina döneminde ilişkilerini gözden geçiren ünlü çift beraberliklerini nikah masasına taşımaya karar verdi.

KIR DÜĞÜNÜ İSTİYORLAR

Düğün hazırlıklarına başlayan ikili, Eylül ayında yapılacak nikahlarının ardından ünlü tatil beldesi Çeşme’de yakınlarıyla birlikte kır düğünü yaparak evlenmeyi planlıyor.

BALAYI PLANLARI YAPILDI

Eylül ayının ilk haftasında yapılacak nikahın ardından Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı balayı için de mavi tura çıkacak.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Ezgi Mola'yla aşk yaşayan Mustafa Sakallı, Tren Port Alaca işletmesinin sahibi. Mekanın işletmecisi olan Mustafa Sakallı, Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı. Özellikle Tren Port Alaca işletmesi Kerimcan Durmaz'ın sıklıkla çıktığı işletme olarak dikkat çekiyor.

50 bin takipçisi bulunan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983, İstanbul doğumludur.



Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.





2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.



2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.





2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.



Yer aldığı filmler

2016 Kocan Kadar Konuş / Yön: Kıvanç Baruönü

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş / Yön: Kıvanç Baruönü

2013 Celal ile Ceren / Yön: Togan Gökbakar

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi / Yön: Onur Ünlü

2013 Soğuk / Yön: Uğur Yücel

2013 Patron Mutlu Son İstiyor / Yön: Kıvanç Baruönü

2012 Pazarları Hiç Sevmem Yön: Rezzan Tanyeli

2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Yön: Onur Ünlü

2011 Dedemin İnsanları Yön: Çağan Irmak

2010 Veda Yön: Zülfü Livaneli

2006 Hayatımın Kadınısın Yön: Uğur Yücel 2006 Hokkabaz Yön: Ali Taner Baltacı 2005 Organize İşler Yön: Yılmaz Erdoğan



TV projeleri

2012 Kötü Yol Yön: Nisan Akman Kanal D

2011 Bir Ömür Yetmez Yön: İlksen Başarır STARTV

2009 Canım Ailem Yön: Sadullah Çelen ATV

2008 Sınıf Yön: Metin Balekoğlu Show Tv

2007 Senden Başka Yön: Jale İncekol ATV

2005 Hırsız Polis Yön: Türkan Derya Kanal D

2004 Görünmez Adam Yön: Sadullah Şentürk ATV

2003 Sultan Makamı Yön:Aydın Bulut Kanal D