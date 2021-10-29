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  3. Ezgi Mola'dan sert çıkış! "Alın taksinizi başınıza çalın be" dedi! Bakiyesi dikkat çekti!

Ezgi Mola'dan sert çıkış! "Alın taksinizi başınıza çalın be" dedi! Bakiyesi dikkat çekti!

Taksi bulmayınca belediye otobüsüne binen ünlü oyuncu Ezgi Mola Instagram hesabından o anları yayınlayarak , "Alın taksinizi başınıza çalın be" yazdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolünü oynayan Ezgi Mola, İstanbul’da taksi bulamadı.

Uzun süren taksi bekleme sürecinin sonunda sinirlenen oyuncu, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu.

Ezgi Mola'dan sert çıkış! Alın taksinizi başınıza çalın be dedi! Bakiyesi dikkat çekti!

"BAKİYE DE MİS"

Belediye otobüsüne binen Mola, İstanbul Kart’ını bastığı sırada çektiği fotoğrafı Instagram hesabından “Alın taksinizi başınıza çalın be. Bakiye de mis” notuyla paylaştı.

 Mola'nın İstanbul Kart'ında 126.73 TL olması dikkat çekti.

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