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  3. Ezgi Mola'ya destek olan ünlü isimler davalık oldu! Musa Orhan'ın avukatı suç duyurusunda bulundu!

Ezgi Mola'ya destek olan ünlü isimler davalık oldu! Musa Orhan'ın avukatı suç duyurusunda bulundu!

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü ünlü isimlere suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ezgi Mola'ya destek olan ünlü isimler davalık oldu! Musa Orhan'ın avukatı suç duyurusunda bulundu!

Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan için sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunması gerekçesiyle Ezgi Mola'ya dava açıldı. 

Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş,Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola'ya dava açıldı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya açılan dava sosyal medyada büyük tepki çekti. Ünlü isimlerden Ezgi Mola'ya destek paylaşımları geldi.

16 ÜNLÜ İSME SUÇ DUYURUSU

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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