Ezgi Şenler, Çatı Katı Aşk dizisinden ayırılıyor mu? Sosyal medyada hakkında birçok kez paylaşımda bulunulan ve çok konuşulan dizilerinden biri olan Çatı Katı Aşk'ta Ayşen karakterini canlandıran Ezgi Şenler'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki Ezgi Şenler, Çatı Katı Aşk dizisinden ayırılıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

EZGİ ŞENLER, ÇATI KATI AŞK DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Daha önce oynadığı Bodrum Masalı adlı dizi ile hayatımıza giren ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu Ezgi Şenler, şu an Çatı Katı Aşk dizisinde oynuyor.

Ezgi Şener'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ezgi Şener'den veya dizi yapımcılarından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

ÇATI KATI AŞK DİZİSİNİN KONUSU

Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz’in üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”ın başrol oyuncuları fotoğraf çekimi için bir araya geldi.

Çatı Katı Aşk, sıcacık hikayesiyle Yeşilçam filmi tadında bir romantik komedi dizisi.

Çatı Katı Aşk dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Çatı Katı Aşk dizisinin senaryosunu ise Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı yazdı.

AYŞEN KARAKTERİ

Ayşen, Yılmaz ailesinin öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızlarıdır. Moda tasarımı eğitimi gören Ayşen, yalnızca Yılmaz ailesinin değil bütün mahallenin göz bebeğidir.

İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen'in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır.

Özellikle de mahallelinin nişan, sünnet, mezuniyet gibi özel bir günü oldu mu? Muhteşem tasarımlar Ayşen'den…Ayşen'in, yer yer hayalperest ve renkli kişiliğe sahip olmasına rağmen, gözü parada, pulda, zenginlikte değildir.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.

11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ezgi Şenler, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Müjgan karakterine hayat vermektedir.



Ezgi Şenler, 1,68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

EZGİ ŞENLER DİZİLERİ

2019 – Canevim (Müjgan Haksever) (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Mercan) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Aslı) (TV Dizisi)

Şimdilerde Çatı Katı aşk dizisindeki Ayşen Yılmaz karakteriyle dikkat çeken Ezgi Şenler oldukça yetenekli ve pozitif enerjiye sahip bir isim.